Три человека пострадали в ДТП на заснеженном Ропшинском шоссе

Водители не поделили дорогу в условиях сильного снегопад

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла сегодня на Ропшинском шоссе в Ленинградской области. По предварительным данным, в условиях сильного снегопада дорогу не поделили синий Nissan Juke и чёрный внедорожник.

Как сообщают очевидцы, один из водителей, пытаясь избежать опасного манёвра, попал в яму на проезжей части, что привело к потере управления и последующему столкновению со вторым автомобилем.

В результате ДТП пострадали три человека, пишет 78.ru. Медики, прибывшие на место, госпитализировали их в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы, выясняются все обстоятельства аварии.

Инцидент произошёл в период сложных погодных условий в регионе, когда сильный снегопад и гололёд значительно осложняют дорожную обстановку. Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть предельно внимательными.

Фото: Piter.TV