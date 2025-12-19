Три человека погибли в массовом ДТП на трассе в Чувашии, среди жертв — семимесячный ребёнок

Лобовое столкновение на встречной полосе унесло жизни водителя и младенца на руках у пассажира.

На трассе "Цивильск — Ульяновск" в результате выезда на встречную полосу и столкновения двух автомобилей погибли три человека, в том числе семимесячный ребенок. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Чувашской Республике.

По предварительным данным, водитель Kia Rio не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с Ford Fusion.

Фото: Telegram / Госавтоинспекция Чувашии

Водитель Ford скончался на месте. В салоне этого автомобиля также находились три женщины и двое детей. Семимесячный мальчик, которого женщина держала на руках, получил смертельные травмы. Еще четверо человек, включая второго ребенка, пострадали. Их состояние уточняется. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

