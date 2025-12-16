Композитор Владимир Сапожников и его жена погибли в ДТП с электричкой в Лисьем Носу

Водитель, лектор-музыковед Лариса Воронцова, скончалась в реанимации.

В Курортном районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП. Как сообщает 78.ru со ссылкой на источники, поздно вечером 11 июня на железнодорожном переезде в Лисьем Носу легковой автомобиль столкнулся с электропоездом. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, женщина, находившаяся за рулём, выехала на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Схода подвижного состава не допущено, однако движение поездов было задержано.

На пассажирском сиденье находился 81-летний композитор, заслуженный работник культуры РФ Владимир Сапожников. Он скончался на месте от полученных травм. За рулём была его 74-летняя супруга — лектор-музыковед, выпускница теоретико-композиторского факультета Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Лариса Воронцова. Женщину в крайне тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение больницы Сестрорецка. Врачи до последнего боролись за её жизнь, но спасти её не удалось.

Транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия. Родным и близким погибших выражают соболезнования.

Ранее Piter.TV сообщал, что петербуржец доказал в суде подделанные Rolex и выиграл дело.

Фото: Telegram / Северо-Западная транспортная прокуратура