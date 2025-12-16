Тёплый понедельник с кратковременными дождями и грозами ожидается в Петербурге

Ночью существенных осадков не предвидится, днём пройдут кратковременные дожди, местами возможна гроза.

По данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в понедельник, 15 июня, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днём кратковременные дожди, местами гроза. Ветер южный и юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днём +20…+22 градуса. Атмосферное давление существенно не изменится.

В Ленинградской области погода будет аналогичной: облачно с прояснениями. Ночью местами, днём в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный и юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днём +19…+24 градуса, местами воздух прогреется до +27 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург обгонит Москву по длительности светового дня на полтора часа.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")