Петербуржцев предупредили о жаркой неделе с перерывом на дожди

Резкое похолодание ожидается в среду, 24 июня.

Северную столицу на этой неделе ждут погодные качели с жарой и дождями. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

В начале недели будет жаркая погода — в понедельник днем воздух прогреется до +25 градусов. Однако во вторник атмосферное давление начнет падать и столбики термометров опустятся до +20 градусов.

В среду похолодает, когда в Петербург придут атмосферные фронты. Город накроют кратковременные дожди, а температура воздуха упадет до +18 градусов, что ниже климатической нормы. Во второй половине недели воздух снова начнет прогреваться и приблизится к отметке +20 градусов.

К выходным погода будет зависеть от мощного антициклона. Он вернет в Северную столицу летнюю жару. Колесов отметил, что в субботу и воскресенье будет наблюдаться до +25…+27 градусов.

Ранее мы сообщали, что 17 июня из-за дождей в Петербурге действовал "желтый" уровень опасности.

Фото: Piter.TV