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Из-за дождей в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности 17 июня
Сегодня, 17:28
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Из-за дождей в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности 17 июня

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Режим будет действовать завтра с 00:00 до 21:00.

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности в связи с ухудшением погодных условий 17 июня. Об этом сообщили в Смольном. 

По данным Росгидрометцентра, завтра с 00:00 до 21:00 ожидаются сильные дожди.

Просим водителей и пешеходов проявлять внимание и особую осторожность. 

Пресс-служба городской администрации 

В целом на неделе пройдет много осадков, рассказал синоптик Александр Колесов. По этой причине похолодает. 

Так что уже с сегодняшнего дня температура воздуха в Петербурге станет немного ниже нормы, а на сегодняшний день норма уже повысилась. Но начало недели в нашем регионе еще теплое, температура воздуха выше +20 градусов. 

Александр Колесов, синоптик 

Наиболее прохладными будут среда и четверг, подует ветер со скоростью 8-13 м/с. Восстановятся температурные показатели к выходным. 

Фото: Piter.TV

Теги: дожди, желтый уровень опасности
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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