Из-за дождей в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности 17 июня

Режим будет действовать завтра с 00:00 до 21:00.

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности в связи с ухудшением погодных условий 17 июня. Об этом сообщили в Смольном.

По данным Росгидрометцентра, завтра с 00:00 до 21:00 ожидаются сильные дожди.

Просим водителей и пешеходов проявлять внимание и особую осторожность. Пресс-служба городской администрации

В целом на неделе пройдет много осадков, рассказал синоптик Александр Колесов. По этой причине похолодает.

Так что уже с сегодняшнего дня температура воздуха в Петербурге станет немного ниже нормы, а на сегодняшний день норма уже повысилась. Но начало недели в нашем регионе еще теплое, температура воздуха выше +20 градусов. Александр Колесов, синоптик

Наиболее прохладными будут среда и четверг, подует ветер со скоростью 8-13 м/с. Восстановятся температурные показатели к выходным.

Фото: Piter.TV