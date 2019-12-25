В Петербурге с 31 июля до 1 августа будет действовать "желтый" уровень опасности

Ожидаются дожди, местами пройдут ливни и прогремят грозы.

В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности. По данным Росгидрометцентра, с 21:00 31 июля до 09:00 1 августа ожидаются дожди, местами пройдут ливни, рассказали в Смольном.

Отмечается, что предупреждение будет действовать и до 21:00 субботы в связи с грозой.

"Желтый" – второй уровень, который означает потенциально опасную погоду. Просим водителей и пешеходов проявлять особую осторожность. Пресс-служба городской администрации

Ранее на Piter.TV: начало августа в Петербурге будет холодным. В Северную столицу придут атмосферные фронты и циклон с осадками. Пока погоду определяет барический гребень от антициклона, температура воздуха составит +27…+29 градусов.

Фото: Piter.TV