Петербург ждет жара без осадков в пятницу

Столбики термометров в Петербурге поднимутся до отметок +27…+29 градусов.

В пятницу, 31 июля, погода в Северной столице диктуется мощным барическим гребнем, протянувшимся с южных широт. Благодаря его влиянию небо над городом будет лишь частично закрыто облаками, а вероятность дождей полностью исключена, что позволит солнечным лучам беспрепятственно раскалять воздух. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров в Петербурге поднимутся до отметок +27…+29 градусов. В Ленинградской области температурный фон окажется чуть более контрастным и составит от +25 до +30 градусов.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью от 3 до 8 м/с. Атмосферное давление прогнозируется немного ниже стандартных значений – оно опустится до 759 мм рт. ст., оставаясь близким к климатической норме.

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Фото: Piter.TV