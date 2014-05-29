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Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО
Сегодня, 8:33
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Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО

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Зампред СБ РФ призвал добровольцев быть осторожными на СВО.

Москва в настоящее время находится в очень важной точке завершения своей специальной военной операции на украинской территории. Соответствующее заявление через социальные сети сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник выступил с речью перед  добровольцами "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) и Волонтерской роты, отправляющимся в зону СВО.

Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции, и уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу.

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт пояснил, что подобные решения принимаются руководством страны после оценки возможных последствий и рисков, а также обсуждения с близкими и родными людьми. По словам Дмитрия Медведева, готовность человека сказать "кто, если не я"  свидетельствует о любви гражданина к своей стране. Чиновник добавил, что в зоне СВО следует беречь себя, так как победа над врагом действительно нужна, но не любой ценой.

Медведев назвал число россиян, отправившихся добровольцами на СВО.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев

Теги: дмитрий медведев, сво, совет безопасности
Категории: Лента новостей, Новости России,

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