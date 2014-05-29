Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО

Москва в настоящее время находится в очень важной точке завершения своей специальной военной операции на украинской территории. Соответствующее заявление через социальные сети сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник выступил с речью перед добровольцами "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) и Волонтерской роты, отправляющимся в зону СВО.
Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции, и уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу.
Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ
Эксперт пояснил, что подобные решения принимаются руководством страны после оценки возможных последствий и рисков, а также обсуждения с близкими и родными людьми. По словам Дмитрия Медведева, готовность человека сказать "кто, если не я" свидетельствует о любви гражданина к своей стране. Чиновник добавил, что в зоне СВО следует беречь себя, так как победа над врагом действительно нужна, но не любой ценой.
Медведев назвал число россиян, отправившихся добровольцами на СВО.
Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев
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