Медведев: Россия сейчас находится в очень важной точке завершения СВО

Зампред СБ РФ призвал добровольцев быть осторожными на СВО.

Москва в настоящее время находится в очень важной точке завершения своей специальной военной операции на украинской территории. Соответствующее заявление через социальные сети сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник выступил с речью перед добровольцами "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) и Волонтерской роты, отправляющимся в зону СВО.

Мы действительно сейчас находимся в очень важной точке завершения специальной военной операции, и уверен, что вы внесете свою лепту в нашу победу. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт пояснил, что подобные решения принимаются руководством страны после оценки возможных последствий и рисков, а также обсуждения с близкими и родными людьми. По словам Дмитрия Медведева, готовность человека сказать "кто, если не я" свидетельствует о любви гражданина к своей стране. Чиновник добавил, что в зоне СВО следует беречь себя, так как победа над врагом действительно нужна, но не любой ценой.

Медведев назвал число россиян, отправившихся добровольцами на СВО.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Медведев