Медведев назвал число россиян, отправившихся добровольцами на СВО

Около 200 тысяч человек заключили контракт о прохождении военной службы.

Порядка 200 тысяч человек заключили контракт с Вооруженными силами России за первые шесть месяцев 2026 года, еще 16 тысяч населения страны вступили в число добровольческих формирований для участия в специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление через социальные сети сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник опубликовал в собственных аккаунтах видеозапись с оперативного совещания межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по государственному контракту.

Контракты прохождения военной службы за первые шесть месяцев текущего года заключили около 200 тыс. человек. Кроме того, более 16 тыс. наших граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону СВО. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев заявил, что в проведении мобилизации в России нет никакой необходимости.

Фото и видео: Вконтакте / Дмитрий Медведев