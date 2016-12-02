На стрелке Васильевского острова заменили газон

За состоянием покрытия следят специалисты садово-паркового предприятия "Центральное".

На стрелке Васильевского острова заменили 1 тыс. квадратных метров травяного покрытия. Об этом рассказали в комитете по благоустройству Петербурга 29 июля.

За состоянием газона регулярно следят специалисты садово-паркового предприятия "Центральное", также сотрудники восстанавливают его при необходимости. В обычных условиях привозят грунт, засеивают траву и ждут, когда она взойдет, а здесь такой возможности нет. Стрелка всегда должна быть в отличном состоянии.

Ровный покров формирует аккуратный вид всего ансамбля и служит хорошим фоном для малиновых бегоний в цветнике Биржевого сквера. Комитет по благоустройству

Ранее на Piter.TV: специалисты провели обрезку гейхеры в Красном Селе.

Видео: пресс-служба комблага Петербурга