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На стрелке Васильевского острова заменили газон

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За состоянием покрытия следят специалисты садово-паркового предприятия "Центральное".

На стрелке Васильевского острова заменили 1 тыс. квадратных метров травяного покрытия. Об этом рассказали в комитете по благоустройству Петербурга 29 июля. 

За состоянием газона регулярно следят специалисты садово-паркового предприятия "Центральное", также сотрудники восстанавливают его при необходимости. В обычных условиях привозят грунт, засеивают траву и ждут, когда она взойдет, а здесь такой возможности нет. Стрелка всегда должна быть в отличном состоянии. 

Ровный покров формирует аккуратный вид всего ансамбля и служит хорошим фоном для малиновых бегоний в цветнике Биржевого сквера. 

Комитет по благоустройству 

Ранее на Piter.TV: специалисты провели обрезку гейхеры в Красном Селе. 

Видео: пресс-служба комблага Петербурга 

Теги: васильевский остров, газон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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