Жилой квартал Васильевского острова с общежитием РГИСИ получит освещение

Объект сдадут в конце 2026 года.

На Васильевском острове стартовало строительство наружного освещения в квартале, который ограничен Наличной улицей, улицей Опочинина, Средним и Среднегаванским проспектами. Об этом сообщили в комитете по энергетике Петербурга 19 августа.

На указанной территории установят 18 светодиодных светильников на 12 опорах, 565 метров кабельной линии проложат под землей. Сейчас специалисты разрабатывают траншеи и восстанавливают благоустройство в местах проведения земляных работ. Объект сдадут в конце 2026 года.

Здесь также расположено общежитие Российского государственного института сценических искусств. Кроме того, в районе скоро закончат строительство освещения в квартале рядом с площадью Балтийских Юнг.

Ранее мы рассказывали о том, что в квартале Красногвардейского района стартовало строительство освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга