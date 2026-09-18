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Расселенный дом на Васильевском острове потушили к утру 18 сентября

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В здании полыхала крыша на площади 500 квадратных метров.

В Василеостровском районе произошел серьезный пожар. Его тушили почти 10 часов, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на 1-й линии В. О. поступила на пульт спасателей 17 сентября в 20:05. В расселенном жилом доме размерами 50х35 метров полыхала крыша на площади 500 квадратных метров. В 20:44 пожару присвоили номер 1-БИС, к 21:28 ранг повысили. Локализировали горение в 01:40 18 сентября, ликвидировали – к 05:17. 

По предварительным данным, никто не пострадал. К тушению привлекали 144 человека личного состава и 47 единиц техники. Причины случившегося установят дознаватели. 

Ранее на Piter.TV: на Раумской улице при пожаре в однокомнатной квартире погибла женщина. 

Видео, фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: васильевский остров, пожар
Категории: Новости СПб, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

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