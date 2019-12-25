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Водитель Audi сбил подростка на самокате в Приморском районе
Сегодня, 9:57
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Водитель Audi сбил подростка на самокате в Приморском районе

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За год мужчина 13 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии с пострадавшим подростком в Приморском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

На перекрестке Шуваловского и Богатырского проспектов 17 сентября 27-летний водитель автомобиля Audi А7 совершил наезд на 13-летнего юношу, который пересекал проезжую часть на арендном электросамокате на запрещающий сигнал светофора. В результате его госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. 

В отношении мужчины вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ. За год он 13 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. 

Ранее на Piter.TV: на КАД Петербурга каршеринг сбил лося. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, приморский район
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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