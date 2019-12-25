Винтовку Мосина, гранаты и более 2 тыс. патронов изъяли у пенсионерки в Приморском районе Петербурга

Согласно информационным базам МВД России, зарегистрированного оружия за женщиной не числится.

В Петербурге сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России совместно с коллегами из УМВД по Московскому району провели обыск в квартире 65-летней жительницы Приморского района. Мероприятие проходило 10 сентября в рамках оперативного сопровождения уголовного дела о незаконном обороте взрывчатых веществ.

В ходе следственных действий правоохранители обнаружили внушительный арсенал: два предмета, конструктивно схожих с гранатами, 18 предметов, похожих на основные части оружия, две винтовки и одно ружье, 2152 единицы патронов и банку с порохом. Экспертиза подтвердила пригодность боеприпасов для стрельбы: 75 пистолетных патронов калибра 7,62 мм предназначены для нарезного огнестрельного оружия, а масса бездымного пороха составила 256,7 грамма (он отнесен к категории метательных взрывчатых веществ). Сама винтовка Мосина также классифицирована как нарезное огнестрельное оружие.2 источника

Согласно информационным базам МВД России, зарегистрированного оружия за женщиной не числится. По факту обнаружения арсенала СУ УМВД по Приморскому району возбудило уголовные дела по статьям о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ) и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ). Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге у курьера интернет-магазина изъяли более килограмма запрещенных веществ.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти