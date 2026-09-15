В Петербурге у курьера интернет-магазина изъяли более килограмма запрещенных веществ

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти задержали 34-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в распространении запрещенных веществ в интересах наркошопа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во время досмотра арендованного им автомобиля Chery оперативники вместе с кинологом обнаружили брикет с синтетическим гашишем массой свыше 251 грамма. В ходе последующего обыска по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли электронные весы, упаковочные материалы и шесть пакетов с порошком общим весом более 870 граммов. Экспертиза подтвердила наличие в одном из них около 390 граммов мефедрона.

Кроме того, правоохранители осмотрели личный автомобиль задержанного Alfa Romeo. В бардачке и кейсе компрессора были спрятаны семь свертков общей массой более 1,8 килограмма. Эксперты установили, что содержимым двух упаковок является "спайс". Исследование веществ в остальных пяти свертках продолжается. На данный момент общая масса подтвержденных наркотиков превысила 1,1 килограмма.

Следователями ГСУ ГУ МВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания в порядке статьи 91 УПК РФ.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления дополнительных эпизодов преступной деятельности фигуранта и его возможных соучастников.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на женщину у метро "Проспект Большевиков".

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти