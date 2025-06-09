Орнитолог рассказала, как привлечь сову на дачу для борьбы с мышами

Елена Чернова дала рекомендации по борьбе с грызунами.

Привлечь сову на дачный участок для борьбы с мышами реально, однако для этого придется соблюсти несколько условий. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360.ru" поделилась российский орнитолог Елена Чернова. Специалист заметила, что дикая птица может поселиться рядом с человеком сама в том случае, если на территории участка наблюдается много грызунов. Особенно к таким условиям тяготеет к постройкам домовый сыч. Эта птица часто занимает чердаки и сараи.

Если у вас на участке много мышей, сова может и сама туда "привлечься" даже без участия человека. Больше того, такой вид, как домовый сыч, в принципе любит селиться в постройках. Елена Чернова, эксперт

В том случае, если естественных укрытий для дикой птицы не хватает, то ситуацию исправят искусственные гнездовья. Для ушастой совы подойдет простая корзина с ветками или деревянный ящик, а серые неясыти обычно занимают такие домики почти в 100 процентах случаев. Однако важно понимать, что речь идет о том, что ночные крики птиц достаточно громкие. В особенности, это происходит в период выведения птенцов. Также важно соблюдать запрет на яды для травли мышей и насекомых.

Есть два подводных камня: во-первых, у большинства сов достаточно громкие голоса, и некоторые из них весьма крикливы. А во-вторых, если у вас на участке живет сова, вы не можете использовать яды для травли мышей и даже насекомых, потому что эта акция неизбежно погубит и птиц. Елена Чернова, эксперт

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Фото: pxhere.com