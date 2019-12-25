Редкая птица из Средней Азии: в Петербурге вновь замечен седоголовый щегол

Привычный ареал обитания этого вида охватывает Афганистан, Туркменистан, Кыргызстан и Восточно-Казахстанскую область.

Орнитолог-любитель Антон Кубышкин сообщил на своей странице во "ВКонтакте" о появлении в городе крайне редкой птицы — седоголового щегла (Carduelis caniceps).

По словам специалиста, привычный ареал обитания этого вида охватывает Афганистан, Туркменистан, Кыргызстан и Восточно-Казахстанскую область. Для Петербурга эта встреча стала лишь второй по счету за октябрь 2025 года.

Интересно — это та же самая птица или их стало больше в нашем регионе? Может, кто‑то просто выпустил её, и она убежала? Антон Кубышкин, фотограф

При этом фотограф подчеркивает: вне зависимости от происхождения пернатой гостьи, ее появление – по-настоящему удивительное событие для региона.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Антон Кубышкин