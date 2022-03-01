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Спасатели Петербурга помогли "гостье из Хогвартса"

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Перья найденной совы были частично испачканы горюче-смазочными материалами.

Во время планового объезда территории сотрудники 50-й пожарно-спасательной части обнаружили в траве раненую сову с поврежденным крылом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, перья птицы были частично испачканы горюче-смазочными материалами, а сама она не могла летать и с трудом передвигалась.

Спасатели не остались равнодушными к беде пернатой — они бережно забрали ее с собой и передали ветеринарам. Интересно, что сова оказалась окольцованной. Сейчас птица находится под наблюдением специалистов, которые помогут ей восстановиться и, возможно, вернуться в дикую природу.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленинградском зоопарке кошачьи лемуры переехали в летний вольер.

Видео: Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

Теги: гу мчс по санкт-петербургу, сова, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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