Петербургские спасатели уничтожили две авиабомбы под Новгородом

Точное место обнаружения снарядов не раскрывается.

Серьёзную угрозу времен Великой Отечественной войны ликвидировали в Новгородской области. Военнослужащие группы разминирования Невского спасательного центра обезвредили две авиабомбы.

По данным регионального МЧС, спасатели со всеми мерами предосторожности вывезли бомбы на грузовике в безопасное место. Операция проходила недалеко от деревни Кабожа в Хвойнинском муниципальном образовании. Речь идет об авиабомбах внушительного калибра — весом 50 и 250 кг.

Сложную и рискованную работу выполнили специалисты группы разминирования Невского спасательного центра МЧС России. Чтобы исключить любую угрозу, взрывоопасные предметы бомбы уничтожили методом контролируемого подрыва. Теперь скрывавшиеся в земле боеприпасы больше не представляют опасности.

Ранее мы сообщали, что под Всеволожском ликвидировали 250-килограммовую авиабомбу времён ВОВ.

Фото: ГУ МЧС по Санкт‑Петербургу