Петербургские спасатели уничтожили две авиабомбы под Новгородом

Серьёзную угрозу времен Великой Отечественной войны ликвидировали в Новгородской области. Военнослужащие группы разминирования Невского спасательного центра обезвредили две авиабомбы.
По данным регионального МЧС, спасатели со всеми мерами предосторожности вывезли бомбы на грузовике в безопасное место. Операция проходила недалеко от деревни Кабожа в Хвойнинском муниципальном образовании. Речь идет об авиабомбах внушительного калибра — весом 50 и 250 кг.
Сложную и рискованную работу выполнили специалисты группы разминирования Невского спасательного центра МЧС России. Чтобы исключить любую угрозу, взрывоопасные предметы бомбы уничтожили методом контролируемого подрыва. Теперь скрывавшиеся в земле боеприпасы больше не представляют опасности.
Ранее мы сообщали, что под Всеволожском ликвидировали 250-килограммовую авиабомбу времён ВОВ.
Фото: ГУ МЧС по Санкт‑Петербургу
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все