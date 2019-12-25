Руку работника магазина в Москве затянуло в мясорубку

Пострадавшим оказался 25‑летний мужчина.

В мясном цеху супермаркета в Новой Москве произошел несчастный случай. Руку сотрудника затянуло в промышленную мясорубку, сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Инцидент случился в магазине на улице Авиаторов, недалеко от станции метро "Солнцево". По данным источника, пострадавшим оказался 25‑летний мужчина. Во время работы шнек мясорубки сначала затянул перчатку, а следом — и руку работника.

Несмотря на то что технику сразу отключили, освободить конечность самостоятельно мужчина не смог. На место вызвали бригаду скорой помощи и спасателей. Сейчас специалисты разбирают мясорубку, чтобы извлечь травмированную руку и оказать пострадавшему необходимую помощь.

Ранее мы сообщали, что на хлебном заводе на Стачек руку сотрудницы затянуло в станок. Женщину госпитализировали с множественными переломами.

Фото: Magnific (ИИ-иллюстрация)