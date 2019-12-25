  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На хлебном заводе на Стачек руку сотрудницы затянуло в станок
Сегодня, 11:29
57
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На хлебном заводе на Стачек руку сотрудницы затянуло в станок

0 0

Женщину увезли в больницу №26 с множественными переломами.

На заводе в Кировском районе Петербурга руку рабочей затянуло в тестозакатывающий станок. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

По предварительным данным, 4 июня на предприятии "Каравай" на проспекте Стачек пострадала 47-летняя жительница Ленобласти. Сотрудницу увезли в больницу №26 с множественными переломами руки. 

Проверку по факту случившегося проводят полицейские 31-го отдела. 

Ранее мы сообщили о том, что плотник упал с высоты 12-го этажа на стройке на Октябрьской набережной в Петербурге. Гражданин Узбекистана погиб. Мужчина приехал в РФ в феврале специально ради работы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: проспект стачек, травмирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии