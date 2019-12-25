На хлебном заводе на Стачек руку сотрудницы затянуло в станок

Женщину увезли в больницу №26 с множественными переломами.

На заводе в Кировском районе Петербурга руку рабочей затянуло в тестозакатывающий станок. Женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, 4 июня на предприятии "Каравай" на проспекте Стачек пострадала 47-летняя жительница Ленобласти. Сотрудницу увезли в больницу №26 с множественными переломами руки.

Проверку по факту случившегося проводят полицейские 31-го отдела.

Ранее мы сообщили о том, что плотник упал с высоты 12-го этажа на стройке на Октябрьской набережной в Петербурге. Гражданин Узбекистана погиб. Мужчина приехал в РФ в феврале специально ради работы.

Фото: Piter.TV