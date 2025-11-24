Сегодня, 11:23
Задержаны трое мужчин, которые ограбили квартиру на Стачек на 25 млн рублей в 2020 году

Полиция задержала мужчин, причастных к грабежу из квартиры на проспекте Стачек в 2020 году. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, они похитили 20 млн рублей. 

Кража была совершена более 5 лет назад в декабре. Тогда злоумышленники избили хозяина помещения и забрали деньги. По данному факту возбудили уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ. 

Троих рецидивистов 48-57 лет поймали накануне. Сумма находилась в сейфе, там же хранилось колье из металла за 150 тыс. рублей. Все обстоятельства преступления устанавливаются. 

Видео: пресс-служба МВД России 

