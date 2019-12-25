Мужчина похитил 22 упаковки кофе из магазина на Пражской улице

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 25-летнего рецидивиста по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). По версии органа дознания, в феврале мужчина зашел в продуктовый магазин на Пражской улице и похитил оттуда 22 упаковки зернового и молотого кофе. Общая сумма ущерба составила более 66 тыс. рублей.

Фигурант выбросил корзину, а товары продал случайным прохожим. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

