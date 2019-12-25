  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В среду в Ленобласти ожидается резкое похолодание и дожди
Сегодня, 15:30
159
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В среду в Ленобласти ожидается резкое похолодание и дожди

0 0

Ночью температура воздуха опустится до +3…+8 градусов, а днём не поднимется выше +7…+12 градусов. 

В 47-ом регионе в середине недели, 27 мая, синоптики прогнозируют резкое похолодание. В этот день на большей части Ленинградской области будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер сменится на северо-западный и северный, его скорость составит 7–12 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +3…+8 градусов, а днём не поднимется выше +7…+12 градусов. 

Атмосферное давление при этом существенно не изменится.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник в Петербурге будет ветрено, местами пройдут дожди.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Погода,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии