В среду в Ленобласти ожидается резкое похолодание и дожди

В 47-ом регионе в середине недели, 27 мая, синоптики прогнозируют резкое похолодание. В этот день на большей части Ленинградской области будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

Ветер сменится на северо-западный и северный, его скорость составит 7–12 м/с. Ночью температура воздуха опустится до +3…+8 градусов, а днём не поднимется выше +7…+12 градусов.

Атмосферное давление при этом существенно не изменится.

