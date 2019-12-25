  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Тихвине вандал, сломавший скульптуру шмеля, оштрафован на 394 тыс. рублей
Сегодня, 13:22
230
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Тихвине вандал, сломавший скульптуру шмеля, оштрафован на 394 тыс. рублей

0 0

Инцидент произошёл в начале марта.

В Тихвине суд вынес приговор по делу о вандализме: местный житель уронил и повредил скульптуру шмеля, установленную в прогулочной зоне.

Как сообщили в администрации Тихвинского района, виновному назначен штраф в размере 394 тысяч рублей, а также 180 часов обязательных работ.

Напомним, инцидент произошёл в начале марта. Мужчину задержали 13 марта, а спустя три дня он публично извинился за свой поступок, объяснив, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Скульптура шмеля была установлена в рамках проекта "Сказка о царе Салтане".

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Фото: пресс-служба администрации Тихвинского района Ленобласти

Теги: вандализм, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии