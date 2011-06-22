В парламенте Болгарии идут дискуссии о снятии санкций с России

Ангел Георгиев рассказал о политике нового руководства страны.

Предложения о снятии всего санкционного давления на Москву и о возможном налаживании отношений с российским руководством обсуждаются в болгарском парламенте. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился местный депутат Ангел Георгиев, недавно посетивший нашу страну во главе делегации партии "Возрождение". Политический деятель пояснил, что у Вооруженных сил европейского государства есть на вооружении самолеты МиГ-29, которым нужно заменить двигатели. А заняться этим вопросом могут российские компании.

Мы предложили следующее: снять санкции на российское топливо, энергетические санкции, санкции на обслуживание этих самолетов. Если бы правительство действительно хотело это сделать, оно уже сделало бы. Ангел Георгиев, иностранный политик

Депутат уточнил, что первые встречи нового премьер-министра Румена Радева с законодателями были направлены "на укрепление сотрудничества с Севроатлантическими партнерами и правительствами", в частности - с немецким. Он пояснил, что у действующих властей нет выраженной антироссийской риторики, но все же их действия считаются недостаточными для налаживания контактов с Москвой.

