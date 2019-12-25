В Курортном районе подвели итоги акции "Дорогу амфибиям!"

Результаты растут с каждым годом: в 2024 году было спасено более 17,5 тысячи амфибий, в 2025-м – 22 320, а в 2026-м – уже 27 289.

В Курортном районе Петербурга завершилась ежегодная экологическая акция "Дорогу амфибиям!". Как сообщили в Комитете по природопользованию, за весенний сезон добровольцы перенесли через дорогу 27 289 земноводных, что стало абсолютным рекордом за всё время проведения проекта.

Акция проходит с 2017 года на территории заказника "Сестрорецкое болото". Именно здесь, в прибрежных мелководьях Сестрорецкого разлива, массово нерестятся серые жабы. С апреля по середину мая они мигрируют к воде, но на их пути оказывается дорога на Глухое озеро, где животные часто гибнут под колёсами автомобилей.

Волонтёры ежедневно, в любую погоду, с раннего утра до позднего вечера собирали жаб и лягушек у временного ограждения длиной около километра и переносили их через трассу. При большом скоплении использовались вёдра. Добровольцы были обеспечены светоотражающими жилетами, перчатками и бланками учёта.

Результаты растут с каждым годом: в 2024 году было спасено более 17,5 тысячи амфибий, в 2025-м – 22 320, а в 2026-м – уже 27 289. По оценке специалистов Зоологического института РАН, численность жаб в заказнике может превышать 20 тысяч особей, но зависит от погоды и успешности размножения. Проведение акции позволяет поддерживать стабильность этой крупнейшей в Петербурге популяции.

Ранее мы сообщили о том, что жители Петербурга сдали 68,5 тонны ламп, лекарств и покрышек.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга