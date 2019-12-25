Почти 8,5 тыс. человек с рассеянным склерозом живут в Петербурге

В Петербурге под медицинским наблюдением находятся почти 8,5 тысячи жителей с диагнозом "рассеянный склероз". Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал главный внештатный невролог города и Минздрава РФ по Северо-Западному федеральному округу, директор НИИ неврологии ПСПбГМУ им. Павлова Игорь Вознюк.

По словам специалиста, на сегодняшний день зафиксировано уже более одного случая на тысячу человек населения, и число пациентов продолжает расти. При этом, по расчётным данным, в городе должно быть около 5 тысяч таких больных, однако фактически выявлено и наблюдается почти 8,5 тысячи. Эксперт связывает эту тенденцию с двумя основными факторами: с одной стороны, изменилась сопротивляемость иммунитета у людей, а с другой – значительно выросли диагностические возможности медицины.

Кроме того, Игорь Вознюк отметил, что если раньше рассеянный склероз чаще всего проявлялся в возрасте 20–35 лет, то сейчас наблюдается смещение к более раннему возрасту, включая детей. Это позволяет начинать защитные меры для нервной системы раньше. Также выросла частота заболевания среди людей в возрасте 40-50 лет.

