В Татарстане пойманы отец с сыном, незаконно выловивших более 12 тысяч раков

В МВД остановили противоправную деятельность двух местных жителей.

Правоохранительные органы из Татарстана с поличным задержали отца с сыном, незаконно выловивших более 12 тысяч раков. Соответствующее заявление сделали сотрудники полиции по региону через социальные сети. Известно, что в ночное время суток в акватории Нижнекамского водохранилища оперативники задержали двоих местных жителей. Речь идет о 72-летнем мужчине и его 40-летнем родственнике. Эти лица при помощи моторной лодки и снастей успели незаконно выловить биологические водные ресурсы из водоема. Злоумышленники на данный момент полностью признали свою вину и пояснили, что собирались продать улов местному населению.

Членистоногих стражи правопорядка выпустили обратно в естественную среду обитания. Благодаря сотрудникам полиции предотвращённый ущерб экологической системе превысил 1,4 миллиона рублей. пресс-служба МВД РФ по региону

В МВД пояснили, что плавательное средство и 35 многоходовых раколовок были изъяты на месте преступления. Сейчас на них наложен арест. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. На время расследования фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

