С поезда из Москвы в Петербург сняли молодого зацепера

Транспортная полиция Петербурга установила зацепера из Москвы. Молодого человека сняли с высокоскоростного поезда, который следовал из столицы в город на Неве, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Парня заметили на станции Боровенка в Новгородской области, его доставили на Московский вокзал безопасным способом. Нарушителем оказался 26-летний москвич, привлекавшийся к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Он проник в межвагонное пространство на Ленинградском вокзале. Общая продолжительность опасной поездки составила более двух часов.

На жителя столицы составили два протокола по ч. 1 ст. 11.17 и ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ, проверочные мероприятия продолжаются.

