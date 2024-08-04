С поезда из Москвы в Петербург сняли молодого зацепера
Сегодня, 13:09
Общая продолжительность опасной поездки составила более двух часов.

Транспортная полиция Петербурга установила зацепера из Москвы. Молодого человека сняли с высокоскоростного поезда, который следовал из столицы в город на Неве, сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Парня заметили на станции Боровенка в Новгородской области, его доставили на Московский вокзал безопасным способом. Нарушителем оказался 26-летний москвич, привлекавшийся к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Он проник в межвагонное пространство на Ленинградском вокзале. Общая продолжительность опасной поездки составила более двух часов. 

На жителя столицы составили два протокола по ч. 1 ст. 11.17 и ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ, проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на станции Предпортовая задержали 12-летнего зацепера. 

Фото: Piter.TV 

