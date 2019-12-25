Участники программы "Время героев Санкт-Петербурга" вышли на стажировку в органы власти

Участники программы "Время героев Санкт-Петербурга" вышли на новый этап обучения — стажировки в органах власти и профильных учреждениях.
Несколько слушателей проходят практику в цифровом блоке Смольного — в Комитете по информатизации и связи, СПб ГУП "АТС Смольного" и СПб ГКУ "СПб ИАЦ". Там они знакомятся с работой телекоммуникационных систем, цифровых сервисов и информационных платформ Петербурга.
Каждый участник программы работает вместе с наставником из числа руководителей администрации города. Впереди — завершение стажировок и подготовка итоговых аттестационных работ.
Фото: пресс-служба Смольного
