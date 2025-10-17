Инновационные и без аналогов в мире: на воду спустили первые электросуда, произведенные на Московской верфи

Каждое судно вмещает 56 человек, в салоне есть информационные экраны и USB-зарядки и бесплатный Wi-Fi.

В Москве спустили на воду первые электросуда, произведенные на Московской верфи. Каждое судно вмещает 56 человек, в салоне есть информационные экраны и USB-зарядки, бесплатный Wi-Fi и место для перевозки велосипедов. Об этом пишет мэр столицы Сергей Собянин.

Он отмечает, что их построили за 5,5 месяца с момента закладки. Нзвания выбрали сами москвичи, в голосовании приняли участие более 150 тыс. человек. Выиграли варианты "Таганка", "Якиманка", "Полянка" и "Маросейка".

Электросуда и вся инфраструктура для них соответствуют самым строгим экологическим требованиям, в том числе, предусмотрен нулевой выброс вредных веществ. Уточняется, что на собственном производстве полного цикла можно производить до 40 судов в год.

Москва — порт пяти морей и крупнейший центр речного туризма. Только за 2025 год совершено больше 4,5 млн поездок на регулярном, прогулочном и круизном флоте — рекордный показатель за всю историю пассажирских перевозок по реке за последние 30 лет. Сергей Собянин, мэр Москвы

Кроме того, создали Центр разработки и проектирования речного электротранспорта. Там проходят занятия по обучению экипажа. Также продолжается производство еще четырех современных электросудов "Москва 1.0", а до конца года планируется закладка еще 16 судов.

Ранее сообщалось, какая программа ждет жителей Петербурга на День города.

Видео: Макс / Сергей Собянин