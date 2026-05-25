В Москве на 40% выросло число хирургических робот-ассистированных операций

В Москве выросло количество операций с применением роботов. Такая хирургия менее травматична, снижает риск осложнений и сокращает сроки восстановления пациентов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Робот-ассистированные системы помогают врачу работать с высокой точностью в труднодоступных зонах. Современные методы помогают удалять пораженные ткани и максимально сохранять функции органов. Эндоскопические и лапароскопические вмешательства проводятся через маленькие проколы.
Так, например, российские медики выполняют сложные операции по удалению части поджелудочной железы с последующим восстановлением системы пищеварения – панкреатодуоденальную резекцию. Это необходимо при тяжелом хроническом панкреатите.
Макс / мэр Москвы Сергей Собянин
