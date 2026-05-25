Сегодня, 12:38
В Москве на 40% выросло число хирургических робот-ассистированных операций

Такая хирургия менее травматична и снижает риск осложнений.

В Москве выросло количество операций с применением роботов. Такая хирургия менее травматична, снижает риск осложнений и сокращает сроки восстановления пациентов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. 

Робот-ассистированные системы помогают врачу работать с высокой точностью в труднодоступных зонах. Современные методы помогают удалять пораженные ткани и максимально сохранять функции органов. Эндоскопические и лапароскопические вмешательства проводятся через маленькие проколы.  

Так, например, российские медики выполняют сложные операции по удалению части поджелудочной железы с последующим восстановлением системы пищеварения – панкреатодуоденальную резекцию. Это необходимо при тяжелом хроническом панкреатите.

Видео: Макс / мэр Москвы Сергей Собянин 
 

