Яхтенный поход "Россия на Балтике" состоится в Петербурге перед "Алыми парусами"

В Петербурге активно готовятся к главному празднику выпускников – "Алым парусам". В преддверии этого события 25 июня на набережной Лейтенанта Шмидта пройдут торжественные проводы крейсерских парусных яхт, которые отправятся в поход в Калининград. Старт морскому переходу даст гудок с легендарного ледокола "Красин". По словам организаторов, парусники станут символическими послами Петербурга – города, где зародился российский парусный флот.

Как отметил генеральный директор музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков, морской поход между Петербургом и Калининградом – это дань уважения мореходным традициям, заложенным ещё Петром I. Он подчеркнул, что с каждым годом число участников проекта растёт, а к инициативе присоединяются новые партнёры, поддерживающие развитие парусного дела в России.

В этом году в автономном плавании по Балтике примут участие десять крейсерских яхт. Их будет сопровождать учебное судно "Юный Балтиец" с курсантами Морской технической академии имени адмирала Сенявина. Флотилия прибудет в Калининград 30 июня, а 4 июля там состоится регата, посвящённая 80-летию Калининградской области, и парад парусов. 5 июля яхты отправятся в обратный путь. В июле участников ждут регата памяти адмирала Рикорда у форта "Константин" в Кронштадте и торжественное закрытие проекта в Петергофе.

Организатором похода выступает НКО "Санкт-Петербургские Мореходные классы" при поддержке городской администрации и участии Штаб-квартиры Русского географического общества в Петербурге. Мероприятие станет ярким прологом к празднованию "Алых парусов" и подчеркнёт морское величие России.

