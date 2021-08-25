"Алые паруса" пройдут в закрытом формате

Попасть на праздник можно будет только по именным пригласительным билетам, предназначенным исключительно для выпускников.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на проведение ежегодного праздника выпускников "Алые паруса", который состоится 27 июня.

В этом году организаторы вновь сделали выбор в пользу строгого закрытого формата. Основной площадкой станет Дворцовая площадь и Дворцовая набережная, которые будут полностью изолированы – попасть туда можно будет только по именным пригласительным билетам, предназначенным исключительно для выпускников.

Официальная продажа билетов на мероприятие не предусмотрена.

