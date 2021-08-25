В Петербурге выбирали лучших каменщиков среди строителей и студентов

В Санкт-Петербурге прошёл региональный этап национального конкурса профессионального мастерства "Строймастер", в рамках которого определяли лучших специалистов по каменной кладке. Площадкой соревнований стал строительный городок экорайона "Юнтолово".

Как рассказал портал "Строительный Петербург", в конкурсе приняли участие сотрудники строительных компаний Петербурга и Ленинградской области, а также студенты профильных колледжей. Участникам предстояло за ограниченное время выполнить кирпичную кладку по заданным параметрам, соблюдая требования безопасности и точность работы.

Начальник управления перспективного развития и координации проектно-изыскательских работ Комитета по строительству Петербурга Денис Румянцев отметил, что профессия каменщика остаётся одной из базовых в строительной отрасли. По его словам, именно от квалификации таких специалистов зависит качество дальнейшего строительства, а сам конкурс помогает поддерживать интерес к профессии и мотивирует участников развиваться в своей сфере.

Главный судья соревнований, мастер производственного обучения Колледжа метростроя Эдуард Симонян рассказал, что при оценке работ жюри обращало внимание на точность кладки, соблюдение вертикалей и горизонталей, умение работать с чертежами и поддерживать порядок на рабочем месте. Для студентов подготовили отдельное задание с элементами оконных проёмов, а профессиональные каменщики выполняли кладку несущей стены.

На выполнение задания участникам отвели три часа. Одним из факторов, усложнявших работу, стала неоднородность кирпича, из-за чего конкурсантам приходилось постоянно корректировать кладку. Об этом рассказал участник соревнований Роман Комановский.

Конкурс "Лучший каменщик" проводится в Петербурге с 2011 года. Победитель регионального этапа представит город на федеральном финале конкурса профессионального мастерства, который состоится в Москве.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"