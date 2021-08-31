Молодежь со всего мира приглашают на конкурс "Вместе против коррупции!"

В России объявили о старте Международного молодежного конкурса социальной рекламы "Вместе против коррупции!". Его проводит Генеральная прокуратура Российской Федерации. Принять участие могут молодые люди в возрасте от 10 до 25 лет, вне зависимости от страны проживания. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Работы принимаются с 1 мая по 1 октября 2026 года. Победителей объявят 9 декабря — в день, который во всем мире посвящен борьбе с коррупцией. Участникам предлагают выбрать один из трех форматов: создать плакат, рисунок или видеоролик.

Главная задача — через творчество показать, почему важно противостоять коррупции и какие последствия она несет для общества. Организаторы рассчитывают, что конкурс поможет привлечь внимание к теме и сформировать у молодежи более осознанное отношение к вопросам честности и ответственности.

Все материалы принимаются через официальный сайт проекта. Там же опубликованы правила участия и требования к работам. Участие бесплатное.

