"ТранспортФест" в Петербурге посетили свыше 129 тыс. человек

В экспозиции представили 60 единиц техники.

В этом году Международный транспортный фестиваль "ТранспортФест" посетили более 129 тыс. гостей и участников. Это 50 регионов России, четыре страны (Белоруссия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан), а также федеральные и региональные власти, сообщили в комитете по транспорту Петербурга 25 мая.

В экспозиции представили 60 единиц техники, в параде ретротранспорта поучаствовали 323 единицы техники. Главная новинка года – колонна "100 лет петербургскому автобусу". В ее составе проехали ЗИС-155, ЗИС-127 и Ikarus LUX 55.14.

Корме того, на полях фестиваля подписали четыре соглашения. А завершилась трехдневная программа гала-концертом с участием звезд эстрады.

Ранее мы рассказывали о том, что первые белорусские электробусы тестируют на улицах Петербурга.

Фото: пресс-служба комтранса Петербурга