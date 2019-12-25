Первые белорусские электробусы тестируют на улицах Петербурга

В Петербурге начались испытания первых крупных электробусов марки МАЗ-303E23. Компания "Пассажиравтотранс" получила сотню таких экологически чистых автобусов, что стало крупнейшим заказом подобного типа в истории города. Общая стоимость договора составила приблизительно 2,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Смольного.

Новые низкопольные автобусы с возможностью ночной зарядки начнут обслуживать различные районы Петербурга. Вся конструкция электробуса разработана и собрана в рамках Союза России и Беларуси. Значительные компоненты системы электропитания произведены непосредственно в Петербурге. Контракт на поставку этих машин был подписан губернатором Александром Бегловым во время его поездки в Белоруссию в июле предыдущего года.

Благодаря тесному сотрудничеству между Россией и Беларусью удаётся эффективно модернизировать городской общественный транспорт. Постепенная замена старых моделей новыми электробусами позволит создать современный, безопасный и комфортный транспорт для горожан.

Электропитание новых автобусов обеспечивается отечественными компонентами, значительная доля которых изготовлена в Петербурге. Автобусы оснащаются местными тяговыми двигателями и литий-железо-фосфатными аккумуляторами, обеспечивающими пробег до 240 км без дополнительной подзарядки. Благодаря этому отпадет потребность в установке станций быстрой зарядки на конечных станциях маршрутов.

Кроме того, машины оборудуют современными системами управления движением, такими как система приоритетного пропуска, камеры слежения за состоянием водителя с функцией вибрации, а также встроенными модулями оплаты проезда, навигации и информационного сопровождения пассажиров.

