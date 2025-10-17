Дарья Донцова рассказала о своей любимой книге и сложности выбора названий

Писательница призналась, что не знает, что будет делать, когда слова закончатся, и добавила, что иногда легче написать книгу, чем придумать для неё название.

Писательница Дарья Донцова поделилась с читателями своей любимой книгой. Как сообщает spb.aif.ru, ей стала "Толкования Библии" Лопухина – комментарий к Ветхому и Новому Завету. Писательница отметила, что в XIX веке этот труд выдержал 25 переизданий, что является рекордом даже по современным меркам. Она посоветовала всем, кто никогда не был в храме, прочитать эту книгу, так как в ней многое объясняется и становится понятным, как произошли все описанные события.

Кроме того, Донцова рассказала о том, как она придумывает необычные названия для своих произведений. По её словам, с каждым разом это становится всё сложнее, так как слова в названиях не должны повторяться. Она пишет целые листы с вариантами и отправляет их своему редактору. Писательница призналась, что не знает, что будет делать, когда слова закончатся, и добавила, что иногда легче написать книгу, чем придумать для неё название.

На Санкт-Петербургском международном книжном салоне Дарья Донцова представила свой 290-й детектив под названием "Ботаник на рыбалке".

Захар Прилепин: литература должна быть в центре национальной дискуссии.

Фото: spb.aif.ru (Елена Данилевич)