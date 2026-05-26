Захар Прилепин: литература должна быть в центре национальной дискуссии

На XXI Санкт-Петербургском международном книжном салоне писатель Захар Прилепин стал гостем видеостудии "Петербургского дневника" и обсудил роль литературы в современном мире, своё участие в специальной военной операции и работу в Петербурге.

В ходе беседы Прилепин отметил, что за последний год его жизнь была насыщенной: он полгода провёл в зоне СВО, а затем посвятил время написанию новой книги "Чёт-нечет. Раздел старинного имения, или Пособие по новейшей литературе", которую и представил на салоне. Писатель выразил сомнение в том, что современные поколения будут интересоваться литературой так, как это было раньше, подчеркнув, что профессиональная экспертиза в области культуры, включая литературу, исчезла. Он отметил, что в прошлом литературные произведения вызывали национальные дискуссии, а сейчас искусство отошло на задний план.

Прилепин также затронул тему исчезновения жанра рецензии, связывая это с тем, что люди стали уделять больше внимания компьютерным играм, сериалам и политическим новостям. Он считает, что в будущем останутся только авторы текстов, такие как Евгений Водолазкин и Павел Крусанов, которые будут более значимы для страны, чем звёзды политической или гламурной сферы.

В разговоре о поэте Владимире Луговском Прилепин отметил его недооценённость и предложил, что для популяризации его творчества можно было бы снять фильм или сериал. Он также подчеркнул важность популяризации литературы и отметил, что без поддержки государства в этом вопросе ничего не решить.

Писатель также рассказал о своей антологии, посвящённой казачеству, и подчеркнул, что эта тема не менее интересна, чем история викингов или самураев. Он считает, что казачество — это важная часть российской истории, которая заслуживает большего внимания.

