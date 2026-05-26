Как в петербургских школах прошли последние звонки
Сегодня, 15:19
Примерно треть выпускников окончила учебу с медалями.

В Петербурге 26 мая последний звонок прозвучал для почти 30 тыс. ребят. Дальше ожидаются экзамены и поступления. 

По данным телеканала "Санкт-Петербург", примерно треть выпускников окончила учебу с медалями. Все они готовы к взрослой жизни, где оценки уже будут не самым главным. Но и эти школьные моменты необходимо сохранить в памяти. 

Дети очень оптимистичны, все обещают, что обязательно вернутся, придут к своим учителям, расскажут, что удалось из задуманного. Но мы к этому относимся спокойно: ну, кто-то придет, кто-то нет. А вот родители будут помнить и школу, и педагогов. 

Владимир Княгинин, вице-губернатор 

В частности, праздник состоялся в новом корпусе школы в Красногвардейском районе у 52 выпускников. С окончанием учебы детей поздравил вице-губернатор Борис Пиотровский. 

