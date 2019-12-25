В новом учебном году абитуриентам доступно 620 тыс. бюджетных мест в вузах

Дмитрий Чернышенко поздравил российских школьников с последним звонком.

В учебном году 2026/2027 абитуриентам доступно 880 тыс. бюджетных мест на программах среднего профессионального образования и более 620 тыс. – в вузах страны. Наибольшее количество – по инженерным и техническим специальностям. Об этом в своем поздравлении, адресованном школьникам, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он поздравил ребят с последним звонком и отметил, что школьные годы заложили им знания, ценности и воспоминания, которые будут их поддерживать всю дальнейшую жизнь. Теперь им предстоит выбрать дальнейший путь и определиться с профессией. На поддержку в этом вопросе направлены меры нацпроекта "Молодежь и дети": создается образовательная инфраструктура, проводятся конкурсы и олимпиады, а также строятся кампусы высокого уровня.

У нас действительно очень много талантливых, прекрасных, искренне увлеченных своим делом учителей. Это отмечает Президент Путин Владимир Владимирович. Дорогие педагоги! Благодаря вам школьники раскрывают свои способности и таланты. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер

