Цены на авиабилеты в Петербург снизились перед ПМЭФ-2026

Средняя стоимость перелета в Северную столицу в дни форума составляет от 6,2 до 14,6 тысячи рублей. Наиболее заметное снижение зафиксировано на рейсах из Сочи, Екатеринбурга и Казани.

Цены на авиабилеты в Петербург снизились по большинству направлений на период проведения Петербургского международного экономического форума. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту". Данные приводит ТАСС.

По данным сервиса, средняя стоимость перелета в Северную столицу в дни форума составляет от 6,2 до 14,6 тысячи рублей. В сравнении с прошлым годом цены на авиабилеты снизились. При этом автобусные поездки подешевели на 7 процентов, а железнодорожные билеты, напротив, подорожали на 6 процентов.

Наиболее заметное снижение зафиксировано на рейсах из Сочи, Екатеринбурга и Казани. Исключением стал Мурманск, где средний чек вырос на 35 процентов.

Также отмечается рост интереса к поездкам в Петербург на время форума. Больше всего увеличилось число бронирований из Новосибирска. Основная часть билетов приходится на направление Москва — Петербург.

Ранее Piter.TV сообщал, что самолет Turkish Airlines поставил мировой рекорд по налету за год.

Фото: pxhere