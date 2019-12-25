Самолет Turkish Airlines поставил мировой рекорд по налету за год

Самолет Airbus A350-900, принадлежащий авиакомпании Turkish Airlines, поставил мировой рекорд по налету за год. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на обслуживающую компанию Turkish Technic.

Отмечается, что за год самолет провел в воздухе 6 232 часа (почти 260 суток). Отмечается, что Airbus A350-900 установил мировой рекорд по этому показателю. Самолет турецкой авиакомпании рассчитан примерно на 330 пассажиров. Он приступил к полетам в 2023 году.

Airbus A350-900 используется в основном на маршрутах длительностью от восьми часов. Самолет выполняет рейсы из Стамбула в такие города, как Йоханнесбург, Бангкок, Сиэтл, Маврикий, Сан-Франциско и Боготу.

Фото: pxhere.com