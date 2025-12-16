Проезд из Соснового Бора в Петербург временно закрыли из-за пожара в Большой Ижоре

Транспортное сообщение временно приостановлено.

Комитет по транспорту Ленинградской области сообщил о приостановке транспортного сообщения между городом Сосновый Бор и Санкт-Петербургом. Причина — перекрытие движения в сторону посёлка Большая Ижора.

В настоящий момент организовано движение на участке Ломоносов – Санкт-Петербург: пассажиры могут воспользоваться пригородными электропоездами от железнодорожной станции Ораниенбаум, а также автобусным маршрутом №403 от города Ломоносов до станции метро "Купчино". О сроках восстановления прямого сообщения не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Большой Ижоре продолжают тушить пожар на объекте Минобороны после атаки БПЛА.

Фото: Piter.TV