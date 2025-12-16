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Проезд из Соснового Бора в Петербург временно закрыли из-за пожара в Большой Ижоре
Сегодня, 16:31
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Проезд из Соснового Бора в Петербург временно закрыли из-за пожара в Большой Ижоре

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Транспортное сообщение временно приостановлено.

Комитет по транспорту Ленинградской области сообщил о приостановке транспортного сообщения между городом Сосновый Бор и Санкт-Петербургом. Причина — перекрытие движения в сторону посёлка Большая Ижора.

В настоящий момент организовано движение на участке Ломоносов – Санкт-Петербург: пассажиры могут воспользоваться пригородными электропоездами от железнодорожной станции Ораниенбаум, а также автобусным маршрутом №403 от города Ломоносов до станции метро "Купчино". О сроках восстановления прямого сообщения не сообщается.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Большой Ижоре продолжают тушить пожар на объекте Минобороны после атаки БПЛА.

Фото: Piter.TV

Теги: атака бпла, пожар в большой ижоре
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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