Эвакуированные из-за пожара жители Большой Ижоры вернутся домой к вечеру

Люди обеспечены горячим питанием и водой.

Утром 6 июня в Ломоносовском районе Ленинградской области была проведена частичная эвакуация жителей посёлков Большая Ижора и Борки. Причиной стала атака беспилотного летательного аппарата на территорию арсенала. Для временного размещения граждан были развёрнуты пункты временного пребывания.

Глава администрации Ломоносовского района Андрей Кондрашов рассказал о текущей ситуации: "Мы развернули несколько пунктов временного пребывания граждан: на базе Пениковского дома культуры, Лебяженской средней общеобразовательной школы и дома культуры в Гостилицах. На сегодняшний день люди обеспечены местами, горячим питанием, водой, всё идёт в штатном режиме".

По словам Кондрашова, жители смогут вернуться в свои дома уже к вечеру того же дня. Власти продолжают контролировать ситуацию и оказывать необходимую помощь эвакуированным.

Ранее Piter.TV сообщал, что проезд из Соснового Бора в Петербург временно закрыли из-за пожара в Большой Ижоре.

Фото: Piter.TV