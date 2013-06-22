В Петербурге открылось больше всего прокатов сапов и байдарок среди городов-миллионников

За последние три года количество специализированных точек в крупнейших городах России увеличилось на 55% и достигло 900.

Петербург занял первое место среди российских городов-миллионников по количеству точек аренды сапбордов. По данным аналитиков 2ГИС, в Северной столице работает 228 пунктов проката водно-спортивного инвентаря, что на 64 локации больше, чем в Москве.

Популярность этого вида отдыха стремительно растет во всей стране. За последние три года количество специализированных точек в крупнейших городах России увеличилось на 55% и достигло 900. К началу летнего сезона число прокатов выросло на 11% по сравнению с прошлым годом, а за два летних месяца прибавило еще 3%.

При этом Северная столица не является самым дорогим городом для катания на доске. Средняя стоимость двухчасовой аренды сапборда в Петербурге составляет 1609 рублей. По этому показателю город занимает третье место в рейтинге после Москвы (2030 рублей) и Омска (1657 рублей). Самым доступным прокат оказался в Уфе, где два часа на воде обойдутся в 1030 рублей.

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Фото: Magnific