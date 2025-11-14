Покупка мебели: почему важно смотреть на дизайн-проект интерьера

Покупая мебель, вы можете, сами того не зная, оказаться в ловушке. Диван будет слишком большим для комнаты, шкаф будет перекрывать проход, а кухонный гарнитур – перекрывать половину розеток.

Именно поэтому специалисты рекомендуют начинать не с выбора отдельных предметов мебели, а с разработки дизайн-проекта интерьера. Заказать такой дизайн-проект, а после – подобрать под него мебель для квартиры или дома вы можете на сайте компании НОНТОН.

Дизайн-проект буквально показывает будущий интерьер

Современные технологии визуализируют помещение. Дизайн-проект дает возможность оценить сочетание цветов, материалов, фактур и мебели еще до совершения покупки. Как итог, вы можете избежать ситуации, когда понравившиеся по отдельности предметы не создают единую гармоничную композицию.

Экономия бюджета

Многие ошибочно считают, что разработка дизайн-проекта – это дополнительная статья расходов. На практике все происходит наоборот. Благодаря заранее продуманному плану можно избежать покупки неподходящей мебели, повторных заказов, дорогостоящих переделок и дополнительных расходов на доставку или возврат товаров. Кроме того, дизайнер помогает определить, на каких элементах интерьера можно сэкономить, а где экономия будет нецелесообразной.

Рациональное использование пространства

Особенно важен дизайн-проект для небольших квартир, студий и помещений со сложной геометрией. Специалист учитывает размеры комнат, расположение дверей, окон, розеток, радиаторов отопления и других элементов.

Кроме того, дизайнер может предложить нестандартные решения, например изготовление мебели по индивидуальным размерам, если типовые модели не подходят конкретному помещению.

Комплексный подход к интерьеру

Интерьер складывается не только из мебели. Освещение, отделочные материалы, текстиль, декоративные элементы и даже расположение бытовой техники должны работать как единое целое. При разработке дизайн-проекта учитываются все эти детали, благодаря чему помещение выглядит завершенным и функциональным.

Уверенность в результате

Приобретение мебели – это долгосрочная инвестиция, поэтому важно быть уверенным в правильности каждого решения. Дизайн-проект помогает заранее предусмотреть возможные сложности, подобрать оптимальные варианты и создать интерьер, который будет не только красивым, но и удобным для повседневной жизни.

Фото: unsplash (Sherzod Gulomov)